Coronavirurs, bollettino regionale del 14 aprile: un solo positivo in 24 ore, altre 255 persone fuori dall'incubo

Questi i dati al momento disponibili, e aggiornati alle ore 8 di martedì 14 aprile: 1321 persone (+ 1 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre gli attualmente positivi sono 938 (- 3). Il tutto su 215 nuovi tamponi effetuati in 24 ore; dall'inizio dell'emergenza sono stati 18.941. I guariti sono 330 (+ 3 rispetto a ieri); risultano 316 clinicamente guariti (invariato). Purtroppo si registra dopo 72 ore di casi zero, un nuovo decesso che porta il dato a quota 53. Dei 1321 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 164 (- 1); di questi 37 (-1) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2409 (- 177); sempre alla stessa data, risultano 8941 (+ 255) persone uscite dall’isolamento.

I DATI - A tale riguardo si precisa che i dati di questa nota sono, come detto, riferiti ed aggiornati alle ore 8 del giorno di riferimento, mentre quelli inseriti nella “Dashboard” del sito istituzionale sono in continuo aggiornamento.

