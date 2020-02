Coronavirus Umbria, il bollettino medico: 15 tamponi eseguiti, zero contagiati e casi sospetti

Nessun caso sospetto, nessun contagio, nessun focolaio segnalato. Il nuovo bollettino medico aggiornato ribadito sia dalla Presidente della Giunta regionale, Donatella Tesei, che dal direttore generale sanità, Claudio Dario, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Donini, dimostra ancora una volta che sono ingiustificati tutti gli allarmismi e la psicosi di molti umbri; tutti fenomeni che, uniti, alla legittima prudenza e attenzione per il coronavirus, stanno creando un danno economico al momento incalcolabile e dalle conseguenze nel futuro prossimo preoccupanti. Tutto questo, ribadiamo, in una regione che al momento ha zero contagiati.

I tamponi eseguiti sono stati 15 dall'inizio di febbraio e tutti sono risultati negativi (sia nel primo che secondo esame ripetuto a distanza di 24 ore). Il direttore Dario ha spiegato che a differenza di altre regioni non ci sono stati esami con esiti incerto o che necessitavano di altri approfondimenti. Tutti negativi in maniera netta. I container sanitari per ospitare casi sospetti e dove effettuare il tampone sono tutti operativi in Umbria. Luoghi considerati fondamentali per isolare eventuali positivi dal resto della popolazione ospedaliera.