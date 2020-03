Coronavirus, bollettino sui contagi diramato il 18 marzo: in aumento i casi che salgono a 247, nessun nuovo guarito

Nelle ultime 24 ore c'è stato un deciso aumento dei casi di coronavirus in tutta la regione. Oltre 50 nuovi tamponi sono risultati positivi. Il bollettino dell'Umbria aggiornato alla mezzanotte del 17 marzo indica 247 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre un altro paziente è deceduto, sale così a 2 il numero dei morti. I guariti al momento restano 4.

Dei 247 pazienti 9 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni: sono ricoverati in 75 (3 di questi sono di fuori regione), di cui 53 nell’ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell’ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2210: di questi, 1549 sono nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 17 marzo, sono stati eseguiti 1615 tamponi. Sempre alla stessa data risultano 648 soggetti usciti dall’isolamento di cui 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni.