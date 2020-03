Coronavirus, bollettino medico regionale del 22 marzo: 522 contagiati, 16 le vittime accertate

Alle 8 di questa mattina, 22 marzo, le persone contagiate in Umbria sono 522 rispetto ai 462 di ieri. Un aumento dunque di 60 casi in 24 ore. Purtroppo sale anche il bilancio dei morti: 16 di cui 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. I guariti restano a 5 (4 nella provincia di Perugia e 1 in quella di Terni).

Dei 522 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 376 e 128 in quella di Terni: sono ricoverati in 132 (9 di questi sono di fuori regione), di cui 98 nell’ospedale di Perugia e 25 in quello di Terni. Dei 132 ricoverati, 35 sono in terapia intensiva, 24 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni. Le persone in osservazione sono 2249: di questi, 1509 sono nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1578 soggetti usciti dall’isolamento di cui 1183 nella provincia di Perugia e 395 in quella di Terni. Sono stati eseguiti 3146 tamponi.