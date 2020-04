Coronavirus, bollettino Umbria del 21 aprile: oltre 1100 tamponi solo 4 positivi, più guariti che pazienti

Ormai il trend è consolidato per l'Umbria: i contagiati a fronte di oltre un migliaio di tamponi sono una percentuale quasi vicina allo zero. Mentre le terapie stanno rispondendo alla grande come dimostra il numero dei guariti nettamente superiore ai pazienti ancora contagiati. Unica nota stonata: seppur di poco cresce in 24 ore il numero dei deceduti, due in più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di martedì 21 aprile: 1.353 persone (+ 4 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, ma attualmente i positivi ancora sottoposti a trattamento sanitario sono sono 568 (- 23). I guariti sono 725 (+ 25);risultano 161 clinicamente guariti(- 6); i deceduti sono 60 (+2). Dei 1.353 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 129 (- 13); di questi 22 (-7) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.317 (-58); sempre alla stessa data, risultano 12.536 (+743) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 21 aprile, sono stati effettuati 26.662 tamponi (+ 1.116).