La Chiesa Umbra e la forza del dialogo. Ad Assisi il giorno in onore dei migranti. A perugia incontro cattolici ed ebrei

Accogliere, proteggere, promuovere, integrare: sono i quattro verbi-azione che il Santo Padre ha posto come punti fondamentali nel suo messaggio in occasione della 104ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2018, che si celebrerà domenica 14 gennaio. Nella diocesi il momento più solenne ci sarà domenica mattina con la messa delle ore 11 nel Santuario della Spogliazione, chiesa di Santa Maria Maggiore in piazza Vescovado ad Assisi, presieduta dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino. Alla celebrazione saranno presenti anche molti degli attuali 54 migranti provenienti da diversi paesi, soprattutto africani, in situazioni di guerra che sono attualmente accolti nelle diverse strutture della Caritas.

Nel messaggio Papa Francesco porta avanti e approfondisce il discorso sugli “oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati”, proposto già in occasione del messaggio per la Giornata mondiale della Pace celebrata lo scorso 1° gennaio sottolineando che “coloro che vagano da una parte all’altra della terra in cerca di un luogo dove vivere in pace devono essere “accolti, protetti, promossi e integrati”.

“In questi quattro verbi - afferma papa Bergoglio - si racchiude il corretto atteggiamento del cristiano, che si concretizza in una serie di possibilità da concedere a migranti e rifugiati. Nella lettera il Pontefice insiste molto sulla “necessità di favorire in ogni modo la cultura dell’incontro, moltiplicando le opportunità di scambio interculturale, documentando e diffondendo le buone pratiche di integrazione e sviluppando programmi tesi a preparare le comunità locali ai processi integrativi”. Dopo la celebrazione ci sarà un momento conviviale aperto a tutti proprio per favorire la conoscenza e la condivisione.

A Perugia l’annuale Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, promossa dal Centro ecumenico “San Martino” in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, si terrà lunedì 15 gennaio (ore 17.30), presso la sede del “San Martino” (via del Verzaro 23), con un significativo incontro al quale interverrà Cesare Moscati, rabbino della comunità ebraica di Roma, che partecipa da numerosi anni al dialogo cattolico-ebraico promosso dal Centro ecumenico perugino.

«L’incontro di lunedì prossimo – sottolinea la prof.ssa Caponera, docente di Ecumenismo e dialogo interreligioso all’Istituto Teologico di Assisi – è una concreta realizzazione di quel “fraterno dialogo” di cui parlava la dichiarazione Nostra Aetate (n. 4), sul dialogo con i non cristiani approvata nel 1965 dal Concilio Vaticano II, che è stata per entrambe le parti una pietra miliare nell’apertura di una nuova epoca, avendo auspicato un dialogo tra fratelli, tra popoli e singoli che desiderano crescere nella consapevolezza e nella consolazione di questa fraternità: una fraternità per troppo tempo nascosta e disumanamente ostacolata, una fraternità che non abbiamo ancora finito di riscoprire, una fraternità che però si manifesta sempre più nella sua indispensabile e provvidenziale attualità».

«I cristiani, per comprendere se stessi – ricorda la stessa docente –, non possono non fare riferimento alle radici ebraiche, e la Chiesa, pur professando la salvezza attraverso la fede in Cristo, riconosce l’irrevocabilità dell’Antica Alleanza e l’amore costante e fedele di Dio per Israele. L’auspicio è che questa iniziativa possa contribuire alla crescita e alla diffusione di un pensiero di conoscenza più approfondita e di collaborazione ancora più concreta tra la comunità ebraica e la comunità cattolica».