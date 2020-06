Arrestato per pedofilia presunto prestigiatore: un video e tanti testimoni contro di lui

Arrestato un 40enne umbro per pedofilia. L'uomo, incensurato, è accusato dalla Procura di Terni di violenza sessuale aggravata nei confronti di minorenni dopo una indagine svolta dalla squadra anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Orvieto. Il tutto è partito sulla base di alcune alcune segnalazioni raccolte dagli investigatori riguardanti l’attività di un “prestigiatore” che ad Orvieto avvicinava dei ragazzini e si esibiva in giochi di prestigio che gli consentivano di entrare in contatto fisico con i giovani.

La modalità di approccio era sempre la stessa: con la scusa di far scomparire e riapparire una monetina, infilava più volte le mani nelle tasche dei minori e compiva gesti “particolari” che avevano allarmato i ragazzi ed i loro genitori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Numerosi i riscontri, a quanto dichiarato dai ragazzini, accertati dagli agenti che hanno acquisito anche un filmato nel quale si notano l’approccio del quarantenne ed i contatti fisici con il suo giovanissimo pubblico. L'uomo ora si trova agli arresti domiciliari.