Elicotteri militari di salvataggio in azione dopo disastro aereo sull'Appennino... ma è solo una esercitazione

Elicotteri in volo per tutto il giorno lungo la fascia appenninica umbro-marchigiana. Tanta curiosità e preoccupazione sui social per questa imponente presenza di velivoli militari. Ma non c'è nulla di strano: si tratta di una grande esercitazione incentrata su una simulazione di un disastro aereo, con tanto di dispersi da salvare, tutti militari. L'esercitazione, denominata "Grifone", è sotto il comando dell'Aeronautica militare e andrà avanti fino a domani. Il campo base è l'aeroporto di Foligno dove sono dislocati ben 430 tra militari e uomini del Soccorso alpino speleologico, vigili del fuoco, delle forze armate e personale sanitario. All'operazione partecipano equipaggi da Spagna, Francia e Svizzera.