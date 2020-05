Fase 2, il Cardinale Bassetti alla Rai: "Siamo già preparati per riaprire chiese. Abbiamo 'affidato' l'Italia a Maria "

"Siamo già preparati dopo questa difficile prima fase della pandemia": lo ha affermato il Cardinale perugino Gualtiero Bassetti, in qualità di presidente della Cei, ai micofroni della Rai (questa mattina) alla precisa domanda come si sta preparando la Chiesa per riaprire in sicurezza ai fedeli. "Si potrebbe già affluire nelle chiese, rispettando le norme dello Stato e della comunità scientifica" ha continuato il cardinale riferendosi soprattutto alla possibilità per i fedeli di accedere all'eucarestia e quindi partecipare, in sicurezza alla messa.

Al momento però, nonostante i numerosi incontri e protocolli proposti, il Governo non ha deliberato nessuna data per la riapertura dei luoghi di culto anche se la trattativa continua ad andare avanti. In collegamento, nella stessa trasmissione Rai, anche Padre Fortunato - portavoce della comunità francescana di Assisi - che sulla riapertura ha utilizzato le parole di San Francesco per affidare il via libera al Pontefice Bergoglio che si è detto in linea e rispettoso delle decisioni del Governo: "Il Poverello ha detto: obbedire e ascoltare il signor Papa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Cardinale Bassetti ha affrontato anche altre tematiche: dagli eroi dell'emergenza fino ad arrivare all'affidamento dell'Italia a Maria, la mamma di Gesù. "Medici, infermieri, oss ma anche sacerdoti e volontari (e tanti altri lavoratori in prima linea) sono giustamente come detto da Papa Francesco, gli eroi della porta accanto. Il loro esempio sarà fondamentale per iniziare un nuovo periodo post-pandemia. Perchè le parole passano, gli esempi invece no". "Abbiamo ricevuto tantissime richieste dei fedeli in questo momento difficile per tutti: chiedevano di affidare l'Italia a Maria. E' importante per i pastori ascoltare le richieste del proprio gregge. Perchè a Maria? Perchè una ragazza di 15 anni ha fortemente creduto nelle parole di Dio e questo ha permesso di donare al mondo la speranza, la vita eterna, ovvero Gesù".