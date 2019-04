Umbria, esce di casa e scompare nel nulla: la famiglia lancia l'allarme

Esce di casa e scompare nel nulla. Ore di paura per una famiglia. A dare l’allarme è stato il figlio che si è allertato per non averlo visto rientrare a casa dopo che era uscito per andare alla ricerca di asparagi. I vigili del fuoco sono al lavoro - assieme ai carabinieri - nella zona di Ferentillo per la ricerca dell'anziano.

Sul posto al lavoro anche i volontari del Soccorso alpino dell'Umbria e un equipaggio del 118.