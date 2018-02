Tragedia in Umbria, trovato morto fuori casa: inutili i tentativi di soccorso

Tragedia in Umbria nella mattinata di martedì 27 febbraio. I vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti a Lugnano in Teverina, località Collesecco, e hanno rinvenuto il corpo senza vita di un anziano. L’uomo, un 82enne, è stato trovato morto vicino al pollaio, fuori casa. A lanciare l’allarme un conoscente. Da ieri non si avevano più notizie dell’anziano. Inutili tutti i tentativi di soccorso.