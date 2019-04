Umbria, trovato morto a pochi metri dalla sua auto

Tragedia nelle campagne di Montecastrilli dove è stato trovato il corpo ormai senza vita di un anziano di 82 anni. L'uomo che abitava da solo a Montecastrilli, probabilmente era andato in cerca di asparagi ma non aveva fatto rientro a casa. I vicini e chi lo conosceva avevano provveduto a denunciarne la scomparsa ai carabinieri del posto che, coordinati dal comando di Amelia, hanno avviato subito le ricerche. Purtroppo poi il drammatico rinvenimento del cadavere.



L'anziano è stato trovato in fondo a un crepaccio, dunque molto probabilmente è caduto, non distante dalla sua auto che aveva ancora il quadro acceso. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche il personale del 118 che ha appurato il decesso avvenuto per 'cause naturali'.