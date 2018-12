Umbria, ancora un frontale: due feriti in gravi condizioni

Tre auto coinvolte, quattro feriti di cui due in gravi condizioni. E' questo il bilancio dell'incidente che si è verificato nella serata di oggi lungo la Flaminia, tra Spoleto e Terni.



Nell'incidente sulla Somma, nella frazione di Molinaccio, sono rimaste coinvolte tre auto. Sul posto i vigli del fuoco di Spoleto e Terni, il 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

In mattinata, lungo la Pian d'Assino, a Gubbio, un 59enne è morto in tragico frontale. In gravi condizioni il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente.