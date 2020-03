Coronavirus, in 3300 usciti indenni dalla quarantena contro 3mila in isolamento: contagi in calo rispetto alla media settimanale

I dati possono cambiare, anche di ora in ora, dato che il coronavirus - il nemico invisibile - riesce sempre a sorprendere per le sue capacità di contagio. Ma i dati forniti dalla task-force sanitaria dell'Umbria, oggi 29 marzo, fanno intravedere una piccola luce in fondo al tunnel dove siamo finiti tuttI.

Quella luce, salvo-smentite, fa ben sperare su almeno tre campi: i farmaci sperimentali - spiegati e analizzati da Perugiatoday.it - stanno dando risultati incoraggianti (ancora modesti e tutti da verificare sul lungo periodo) come dimostrano i guariti (da 39 a 82 quelli considerati clinicamente guariti) e il contenimento dei casi gravi da mandare in terapia intensiva (stabili da giorni intorno alle 40-46 unità); secondo campo da analizzare positivamente è il numero dei contagiati che, stavolta, è stato contenuto passando da una media di oltre 80 al giorno alla 50ntina del bollettino diramanto il 29 marzo. Terzo e ultimo campo da analizzare positivamente: per la prima volta il numero delle persone uscite indenni al virus dopo la "quarantena" supera di gran lunga quelli ancora in osservazione, in totale isolamento e quindi a rischio contagio.

I numeri parlano chiaro: le persone in osservazione sono 3054: di questi, 2363 sono nella provincia di Perugia e 691 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3354 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 2574 nella provincia di Perugia e 780 in quella di Terni. Siamo sulla strada giusta? Non lo possiamo dire ma la task-force sul fronte dei contagi sta effettuando un monitoraggio scrupoloso e capillare. E questo è fondamentale. Sul versante clinico tutto è ancora da dimostrare. Un giorno alla volta, un'ora alla volta.