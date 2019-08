Tragedia in Umbria, trovato morto a 48 anni: inutili i soccorsi

Tragedia in Umbria nella mattinata di venerdì 30 agosto. I vigili del fuoco di Amelia sono intervenuti nella frazione di Fornole rispondendo all'allarme per 'soccorso a persona'.

Poi la tragica scoperta. In casa è stato ritrovato il corpo senza vita di un 48enne. Il cadavere è stato scoperto nella camera da letto.

Per entrare in casa, i vigili del fuoco sono stati costretti a segare le sbarre di ferro di una finestra. Inutili, purtroppo, i soccorsi e tutti i tentativi dei medici del 118 di rianimare l'uomo. Non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso.