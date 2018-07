Umbria, un altro incidente mortale sui campi: agricoltore schiacciato dal trattore

Ancora un drammatico incidente in campagna in Umbria. A pochi giorni di distanza dalla morte di un agricoltore del Trasimeno intento a lavorare il proprio appezzamento, arriva la notizia di un altro nefasto sinistro sui campi di casa nostra. Nel comune ternano di Amelia è scattato l'allarme nel primo di pomeriggio di oggi: la moglie non vedendo tornare il marito per pranzo è andata a cercarlo in un terreno che stava lavorando dalla mattina. Purtroppo la donna ha scoperto il corpo dell'uomo che sarebbe stato travolto dal trattore. Inutili i soccorsi del personale medico del 118 che hanno potuto constatare solo la morte dell'agricoltore che aveva 59 anni. Sul posto è presente una squadra dei Vigili del Fuoco di Amelia per consentire il recupero della salma. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri.