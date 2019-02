Umbria, ladri all'assalto del Comune: rubati documenti, soldi e due pistole

Ladri in azione: indagano i carabinieri di Amelia sul furto messo a segno qualche notte fa a Palazzo Matteotti, sede del Comune di Amelia. I malviventi hanno avuto accesso agli uffici del Municipio e sono entrati in azione in alcuni punti ben precisi. All’anagrafe hanno svuotato i cassetti e infilato nel bottino circa duemila euro, ossia i soldi incassati per i diritti di segreteria. Poi, scartabellando, hanno preso anche alcune carte d’identità ancora da compilare.

Da una cassaforte sono infatti state rubate due pistole appartenenti al corpo di polizia municipale.