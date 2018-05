Umbria, non solo il Frecciarossa Perugia-Milano. Leonelli (Pd): "Alta Velocità anche a Orte"

Non solo il Frecciarossa Perugia-Milano. Il consigliere regionale Giacomo Leonelli (Pd) ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per conoscere gli “intendimenti della Regione affinché l'ipotesi della fermata di treni ad alta velocità nella città di Orte venga realizzata, al fine di migliorare i collegamenti della zona Sud della regione”.

“La Giunta regionale – ricorda Leonelli - ha già affermato, attraverso una nota stampa della presidente Catiuscia Marini dello scorso mese di novembre, di voler aprire un confronto diretto con la Regione Lazio circa la possibilità di alcune fermate del Frecciarossa nella stazione di Orte. Di ciò, in attesa di soluzioni che dovrebbero riguardare direttamente Terni, potrebbero sicuramente beneficiare molti cittadini umbri residenti nel ‘Narnese/Amerino’ e nella stessa città di Terni, fino a Spoleto”.

Leonelli tiene a rimarcare che “l'avvio sperimentale della fermata del Frecciarossa, promosso dalla Regione Umbria, da Perugia a Torino, che secondo i dati riportati dalla stampa viaggia tra i 150 e i 160 passeggeri al giorno, tra andata e ritorno, ha riscosso un successo anche oltre le aspettative sia in termini di numero di passeggeri sia di prenotazioni per i prossimi mesi. Tale ulteriore fermata – spiega - rappresenterebbe, auspicabilmente insieme alla fermata di Chiusi, un'altra importante opportunità di collegamento della nostra regione con il resto del Paese. L’Umbria infatti dovrà avere la forza di affrontare il tema con più soluzioni, sapendo che una non le risolve tutte. Così come l'arretramento di un Frecciarossa a Perugia non ha escluso tutto il resto, ma anzi ci sta spingendo a ragionare su tutte le possibili soluzioni migliori e percorribili”.

“La fermata di Orte – commenta Leonelli – sarebbe collocata al confine dell’Umbria e nella tratta di collegamento verso Roma e Firenze. Conseguentemente – conclude - i benefici per la nostra regione sarebbero importanti sia in termini di sviluppo, grazie alle migliori opportunità di collegamento verso il Sud, ma anche verso il Nord del Paese, sia in termini di maggiore attrattività turistica di un comprensorio ricco di bellezze naturalistiche, come la Cascata delle Marmore, e ricco di manifestazioni culturali di rilievo nazionale ed internazionale, quale il Festival dei Due Mondi”.