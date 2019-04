Due giorni di maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Maltempo, due giorni di allerta meteo in Umbria. Il centro funzionale della Protezione civile dell'Umbria ha emesso un nuovo bollettino di criticità: allerta gialla in tutte le zone dell'Umbria sia per oggi, lunedì di Pasquetta, 22 aprile, che per domani, martedì 23 aprile. Per entrambe le giornate sarà attivo il "rischio temporali".

Secondo le previsioni della Protezione civile per domani, martedì 23 aprile, "temperature massime in calo" e "nuvolosità irregolare con possibili rovesci o locali temporali più probabili dalla tarda mattinata". Venti "meridionali inizialmente deboli o moderati, ma in intensificazione con possibili forti raffiche".