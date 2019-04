Umbria, ancora maltempo: allerta meteo della Protezione Civile

Allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per oggi, venerdì 26 aprile. Il centro funzionale della Regione Umbria ha diramato un bollettino di criticità, per rischio temporali, in tutte le zone della regione.

Secondo le previsioni della Protezione Civile oggi "nuvolosità in rapido aumento con rovesci sparsi e locali temporali, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Miglioramento in serata. Venti fino a forti da sud-ovest e temperature minime in lieve aumento, massime in deciso calo".