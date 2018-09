Umbria, temporali e maltempo: allerta meteo della Protezione Civile

Maltempo e temporali, scatta l'allerta meteo. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Secondo le previsioni meteo "un’area di instabilità, originatasi sul Mediterraneo occidentale, è in arrivo sull’Italia e interesserà, dalle prossime ore, soprattutto le regioni centrali italiane e l’Emilia-Romagna. La fase di maltempo apporterà precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco, che localmente potranno risultare anche di forte intensità. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche".

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, lunedì 17 settembre, precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Toscana e Lazio, in estensione nel corso della giornata di domani, martedì 18 settembre, a Emilia-Romagna, Umbria e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 18 settembre, allerta gialla su gran parte dell’Emilia-Romagna, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, sull’area costiera del Molise, su gran parte della Basilicata, sui settori centro-occidentali della Puglia, sulla Sicilia. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio.