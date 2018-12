Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Nuova allerta meteo della Protezione Civile. Il centro funzionale ha diramato un nuovo bollettino di criticità per l'intera giornata di domani, domenica 16 dicembre: allerta gialla in tutte le zone dell'Umbria per "rischio idrogeologico e idraulico".

Secondo le previsioni di Umbria Meteo la giornata di domani inizierà con "estese gelate e temperature abbondantemente sotto lo zero. Poi nubi e piogge. La quota neve sarà in rialzo".