Maltempo in Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile

Nuova allerta meteo della Protezione Civile. Il Centro funzionale ha diramato un bollettino di criticità 'gialla' per la giornata di domani, venerdì 14 dicembre, in tutte le zone dell'Umbria, per "rischio temporali" e "rischio idrogeologico-idraulico".



Le previsioni mostrano comunque un miglioramento sul fronte neve. Ridimensionata, invece, l'allerta per la giornata di oggi, giovedì 13 dicembre, con la mappa che è tornata al verde: ovverso, criticità assente.



Come spiega Umbria Meteo, per il 14 dicembre la quota neve dovrebbe tornare oltre i 1200 metri, ma con precipitazioni frequenti fino a sera. Qui le previsioni complete.