In Umbria scatta il bollino rosso sulla sicurezza: a fine marzo tanti big dalla Merkel e ai reali giordani

Un fine marzo di fuoco per la Prefettura e tutte le forze dell'ordine della provincia di Perugia chiamati a gestire la sicurezza di importanti espenti della politica nazionale e internazionale in visita a Perugia e ad Assisi. Il Prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, nel corso del comitato per l'ordine pubblico, ha analizzato le disposizione di sicurezza, gli itinerari e il programma degli eventi dell’Anno Accademico 2018 – 2019, in programma il prossimo 27 marzo, alla quale è previsto l’intervento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti.

Il secondo punto all'ordine del giorno è stato l'approfondito degli aspetti organizzativi inerenti a visita ad Assisi della Famiglia Reale di Giordania e della Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, per la cerimonia di consegna della “Lampada della Pace di San Francesco”, in programma ad Assisi il prossimo 29 marzo. In particolare, sono state individuate ed unanimemente condivise le misure di security e di safety, idonee a garantire la necessaria cornice di sicurezza della manifestazione.