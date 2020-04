Acquista abiti griffati ma è una truffa: i carabinieri inchiodano uno 'specialista'

La truffa è sempre dietro l'angolo sul web o sui social, canali molto usati anche per lo 'shopping' in tempi di coronavirus con i negozi chiusi e la gente costretta a restare a casa in quarantena. A cadere nella rete stavolta un ragazzo di Valfabbrica, catturato da un annuncio pubblicato su un social network che proponeva oggetti griffati in vendita. Contattato poi l'inserzionista, dopo varie interlocuzioni ecco scattare il pagamento mediante ricarica su carta prepagata per l’acquisto di alcuni capi di abbigliamento.

L'attesa della merce comprata è stata però vana perché, come nel più classico dei casi, una volta ricevuto il denaro il venditore è sparito rendendosi irreperibile sui contatti forniti al malcapitato di turno. Partita la denuncia, si sono messi però all'opera i carabinieri della stazione di Valfabbrica che dopo una serie di indagini hanno denunciato un 36enne di origine pugliese, ritenuto colpevole del raggiro e risultato essere un truffatore seriale con diverse altre denunce alle spalle per analoghe operazioni di vendita online.