Umbra Acque, erogazione idrica sospesa per lavori a Perugia: la mappa e gli orari

Una mattinata senza acqua per diversi perugini la prossima settimana a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione gestita da Umbra Acque.

MAPPA E ORARI - "Dalle ore 08:30 alle ore 14:00 di martedì 28 aprile 2020 - informa l'azienda attraverso una nota - verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Perugia: via dei Priori da intersezione con via della Stella a via San Francesco, via San Francesco, via del Morone, via Benincasa, via Santo Stefano, via degli Sciri, via del Poggio, via Francolina e tutte le traverse limitrofe. Le informazioni sono disponibili anche nel nostro portale www.umbraacque.com".

RACCOMANDAZIONI - "Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445".