Coronavirus, arriva la conferma di 4 decessi a causa del virus: 2 a Terni, altri due pazienti a Perugia e Pantalla

Purtroppo il trasporto immediato da Bergamo in Umbria, ospedale di Terni, via elicottero, non è stato sufficiente per salvare la vita ad un paziente infetto dal coronavirus. L'uomo - trasferito dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo - era giunto in condizioni critiche con una grave insufficienza respiratoria, è deceduto nel reparto di Rianimazione di Terni poco prima della mezzanotte del 30 marzo. Sempre a Terni si registra la morte di un altro paziente, stavolta umbro: si tratta di un 81enne di Giano dell'Umbria che era affetto da patologie pregresse, dal 21 marzo era ricoverato al MAR (malattie apparato respiratorio / pneumologia) nell'area Covid.

Dall'azienda ospedaliera di Perugia invece arriva la notizia ufficiale di un'altra vittima per coronavirus: si tratta di un uomo di 83 anni della provincia di Viterbo che è deceduto la notte scorsa nell’ospedale di Perugia. Era ricoverato nella struttura Covid 19 dal 18 marzo. Il commissario del S.Maria della Misericordia Antonio Onnis questa mattina ha voluto esprimere ai familiari le condoglianze anche a nome del personale sanitario. Tra i 37 decessi per Covid-19 comunicati dalla Regione nel bollettino del 31 marzo, è inserito anche quello di un uomo di 89 anni di Umbertide (Pg), deceduto in tarda serata all’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla. Il paziente era ricoverato dal 17 marzo.

