Coronavirus, la ventesima vittima in Umbria è una donna: il decesso all'Ospedale di Perugia

La ventesima vittima del coronavirus in Umbria è una donna di 89 anni che è deceduta questa notte nel reparto di Medicina d’urgenza dell’Ospedale di Perugia. La paziente era ricoverata da giorni e il quadro clinico è andato via, via peggiorando. La vittima era residente nel comune di Città di Castello dove il coronavirus ha già fatto diverse vittime. Appena appresa la notizia il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, ha manifestato il cordoglio dell’istituzione e della comunità locale per la scomparsa e vicinanza alla famiglia dell'anziana. Delle vittime in Umbria 13 sono decedute in provincia di Perugia e 7 in quella di Terni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.