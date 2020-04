Coronavirus, i decessi salgono a quota 58: addio ad un uomo di Città di Castello

Nella giornata del 18 aprile all'ospedale di Città di Castello è deceduto un uomo di Città di Castello di 91 anni positivo al Covid-19. Il paziente era ricoverato dal 27 marzo. La vittima è la 58esima in Umbria dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ancora una volta è il territorio dell'Altotevere ad essere in lutto per questa immensa tragedia determinata dal coronavirus. C'è da dire però che il tasso di letalità del virus in Umbria è il più basso d'Italia e i guariti crescono giorno dopo giorno a fronte di contagi che si contano ormai sulle dita di una mano.

