Umbra Acque, ancora lavori per migliorare la rete idrica: rubinetti a secco al Trasimeno, la mappa

Continuano gli interventi di Umbra Acque nei comuni della nostra regione per migliorare le condotte idriche. A causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, martedì 16 gennaio dalle ore 13:00 alle ore 20:00, ci avrà l’interruzione del servizio nelle seguenti località: Comune di Magione: Loc. Poggio di Braccio; Comune di Panicale: Via delle Parti e loc. Mirabella.

Possibili cali di pressione/portata, sempre nella stessa fascia oraria, nelle seguenti località: Comune di Castiglione del Lago: centro storico dell’abitato, loc. San Fatucchio; Loc. Macchie in via Petrarca e in via Mazzini; Comune di Panicale: loc. Migliagliolo; Comune di Magione: loc. La Frusta; Comune di Paciano: Loc. La Strigaia

Per ovviare al disagio Umbra Acque metterà a disposizione nel comune di Panicale in via delle Parti, una cisterna con rastrelliera per la distribuzione di acqua. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.