Coronavirus, in Umbria stop distacchi acqua per morosi e maggiore flessibilità sui pagamenti per chi è in difficoltà

Disposto la sospensione delle attività di distacco delle forniture idriche e decretata la possibilità di dilazionare i pagamenti delle bollette per i clienti (privati e aziente) con difficoltà economiche. La decisione porta la firma del gruppo pubblico-privato Umbra Acque andando così incontro ai cittadini in piena emergenza sanitaria che sta creando uno tsunami a livello economico per tutti. Inoltre la società ha annunciato di dovers sospendere alcuni servizi:"Saranno chiusu lo Sportello Provinciale di Perugia, str. di Santa Lucia 1/ter e gli Sportelli Digitali di Gualdo Tadino, Città di Castello, Todi e Castiglione del Lago dal 16/03/2020 e fino al 25/03/2020.I clienti che hanno preso un appuntamento per il servizio in tele presenza da Perugia verso gli Sportelli Digitali saranno contattati telefonicamente dai nostri operatori per ricevere il servizio atteso. Si ricorda che la clientela può comunque richiedere tutti i servizi e le informazioni attraverso i canali, contestualmente potenziati: web (www.umbraacque.com alla sezione My Umbra Acque) e telefonici (800 00 55 43 numero verde gratuito da rete fissa, 075 501 43 01 da cellulare)".

