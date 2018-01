Umbra Acque, continuano i lavori per migliorare la rete, rubinetti a secco per un giorno: ecco dove

Giovedì 11 gennaio, dalle 8 alle 20, stop all’acqua nelle frazioni del comune di Todi a causa di alcuni interventi programmati sulle condotte idriche da parte di Umbra Acque. A causa di interventi programmati ed indifferibili sulle condotte idriche, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio o cali di pressione/portata nelle frazioni Pian di San Martino, Pian di Porto, Cecanibbi, Canonica, Montemolino.

Umbra Acque ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.