Lavori, rubinetti a secco a Todi, Fratta, Montecastello e Città di Castello: le vie, le frazioni e il giorno

Continuano i lavori per migliorare la rete da parte di Umbra Acque che nei prossimi giorni avvieranno dei cantieri in diversi comuni della provincia di Perugia: Città di Castello, Todi, Fratta Todina e Montecastell di Vibio. Tutti i lavoro termineranno in giornata. Nelle zone interessate o verrà sospeso il servizio idrico o si verificheranno dei cali di pressione.

IL 25 LUGLIO DALLE 8 ALLE 16

Comune di Todi: frazioni di Pian di San Martino, Cecanibbi , Canonica, Ponte Cuti nuovo, Mannella e Santa Maria Maddalena.

Comune di Fratta Todina: capoluogo, frazioni di Sant'Anna, Spineta, Pontecane, Ripalvella e Collelungo.

Comune di Monte Castello di Vibio: capoluogo, frazioni di Madonna del Piano e Doglio

IL 25 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Comune di Città di Castello: Via Pietro Perugini; Via degli Armanni; Strada Provinciale S.P. 104 (tratto da Via degli Armanni a Bivio Lugnano); Vocabolo Marcheggiane; Zona Industriale Breccione; Via Antonio Migliorati; Vocabolo Casacci; Vocabolo Palazzola; Via Giuseppe Battaglia; Via Luigi Martinelli; Via dei Laghi; Bivio Canoscio; Bivio Lugnano.