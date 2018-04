Umbra Acque risponde all'appello dei giovani per salvare il campetto da calcio: ora si può tornare a giocare

Umbra Acque ha risposto all'appello lanciato sia dal mini sindaco di Perugia, Tommy, che ai giovani di Pieve di Campo che avevano chiesto un aiuto per salvare il proprio campo da calcetto, trasformatosi in una sorta di palude a causa del maltempo delle ultime settimane.

Nella giornata di martedì scorso, il personale operativo di Umbra Acque è entrato in azione bonificando l'area, e rendendo il campetto perfettamente funzionante. Ora si può giocare a tutto campo e non solo ad una porta sola - l'altra fino a ieri era completamente allagata -. L'azienda ha fortemente voluto aiutare questi ragazzi che, nell'ultimo periodo, si sono distinti per aver lavorato sodo per ripulire e rimettere in funzione questa piccola area verde ora adibita a campo da gioco e quindi a spazio sociale aperto a tutti. Lo stesso sindaco ha premiato con il Grifetto d'Oro i giovani di Pieve di Campo.