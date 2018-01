Umbra Acque, continuano i lavori: stop all'acqua a Perugia, la mappa delle vie

Continuano i lavori di Umbra Acque per migliorare le rete idrica. A causa di interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria, giovedì 18 gennaio, dalle ore 09:00 alle ore 15:00, l'erogazione idrica verrà interrotta nelle seguenti vie del Comune di Perugia: Via Pitagora; Via Euclide; Via Archimede; Via Stoppani; Via Donini; Via Mandolini; Via Pieve di Campo; Via Etrusca; Via Primavera; Via San Girolamo (a valle del cimitero).

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l'acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l'inconveniente.