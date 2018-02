Umbra Acque, dalle prenotazioni più veloci al prolungamento degli orari: tutte le novità

Importanti novità in arrivo dal 5 febbraio per i clienti di Umbra Acque: 10 ore in più a settimana per l’accesso al servizio telefonico (Call Center); servizio telefonico e servizio di contatto presso lo sportello provinciale di Perugia con orario continuato, senza interruzione durante la pausa del pranzo; servizio di educazione del cliente all’utilizzo del canale digitale presso tutti gli 8 punti di assistenza sul territorio;possibilità di prenotazione on line di appuntamenti per lo sportello provinciale di Perugia.

Le novità Umbra Acque S.p.A., nell’ambito delle iniziative volte al miglioramento dei servizi alla clientela e di rafforzamento della propria reputazione – come da impegni assunti con l’Assemblea ristretta dei Sindaci Soci e ratificati dall’AURI e con le Associazioni dei Consumatori – a partire dal 5 febbraio 2018 manterrà aperti i canali di contatto telefonici per 45 ore settimanali, con un incremento di 10 ore rispetto a quelle attuali di apertura: dal Lunedì al Venerdì, 9 ore al giorno, dalle 8,00 alle 17,00.

Sia per i canali di contatto telefonici (Call Center) che per quelli fisici (Front Office) presso lo sportello provinciale di Perugia, sarà consentito l’accesso ai clienti con orario continuato senza interruzione durante la pausa del pranzo.

Ma le novità riguardano anche gli 8 punti di assistenza sul territorio – Marsciano, Città di Castello, Umbertide, Todi, Castiglione del Lago, Gualdo Tadino, Bastia Umbra e Gubbio – che, oltre al servizio informativo, offriranno in più un servizio di educazione del cliente all’utilizzo del canale digitale.

Inoltre è stato introdotto il servizio di prenotazione on line di appuntamenti allo sportello di Perugia. Dalle 8,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì, direttamente dalla sezione del portale web di Umbra http://www.umbraacque.com/articoli/contatti-001, in corrispondenza di “Se vuoi prenotare un appuntamento”, “clicca qui” potranno essere prenotati appuntamenti con gli operatori dello sportello di Perugia, con priorità (come per i disabili e le donne in stato di gravidanza) rispetto agli altri utenti in fila e quindi con significativi risparmi dei tempi di attesa