Rubinetti a secco, lavori di Umbra Acque a Perugia: la mappa delle vie e gli orari

Stop all’acqua in alcune vie del Comune di Perugia. A causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, la società Umbra Acque informa che giovedì 12 e venerdì 13 aprile il servizio verrà interrotto in alcune vie di Perugia.

A partire dalle 22 del 12 aprile fino alle 5 di venerdì 13 aprile, verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Via del Giochetto; Via Di Duccio; Via del Favarone; Via San Simone Del Carmine; Via Enrico Dal Pozzo; Strada Vicinale San Michele Arcangelo. Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.