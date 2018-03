Rubinetti a secco a Perugia. Umbra Acque annuncia la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle 9 alle 17 di martedì 3 aprile. I lavori di manutenzione della rete idrica interesseranno via San Costanzo, via Salvemini, strada Piscille, via Colle del Papa, strada della Pallotta e via Monte Vettore.