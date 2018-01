Nuovi lavori per migliorare il servizio idrico, stop all'acqua in tre Comuni: la mappa

Nuovi lavori di Umbra Acque per migliorare il servizio idrico. Giovedì primo febbraio, nel comune di Gualdo Tadino, dalle 8.30 alle 15 potrebbero verificarsi cali di pressioni e temporanee interruzioni del servizio idrico a causa dell’allaccio della nuova condotta idrica in zona Largo Barberini (stadio) in particolare nelle seguenti vie: Via Anastasi,Via dei Ciclamini, Via dei Gerani,

Anche nel comune di Monte Castello di Vibio, frazione Madonna del Piano, a causa interventi programmati ed indifferibili di manutenzione straordinaria per allaccio nuovo tratto, si verificherà un’ interruzione del servizio idrico in Via dei Narcisi,Via Superga,Via Bucaneve, Via Perugia, Via delle Viole, zona stadio, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di martedì 30 gennaio 2018. Il primo febbraio lavori anche a Gubbio, con possibili interruzioni (dalle 8 alle 14) nelle frazioni di Branca, in via Tevere e via Fondello, e Case Sparse, tra Torre Calzolari e Branca.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.