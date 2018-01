Umbra Acque, lavori nelle condotte: case senza acqua per dieci ore, la mappa

Niente acqua a Corciano, nuovi lavori Umbra Acque nelle condotte della città. Lunedì 22 gennaio, dalle 8 alle 18, interruzione del servizio idrico a Corciano, nelle zone di Capocavallo, Monte Torrazzo, Cupe di Capocavallo, Mantignana e Toppello.

"Si ricorda - scrive l'azienda - che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445"