Città di Castello, rubinetti a secco: la mappa degli interventi di Umbra Acque

Rubinetti a secco a Città di Castello. Umbra Acque, struttura di gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli ambiti territoriali integrati 1 e 2 dell’Umbria, informa che mercoledì 21 febbraio, dalle 8.30 alle 12.30, a causa lavori di manutenzione straordinaria sulle reti idriche, verrà interrotta l'erogazione idrica in via Carlo Liviero e via XXV Aprile e zone limitrofe.

“Si ricorda - scrive Umbra Acque - inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800.250.445”.