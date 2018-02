Nuovi lavori sulle condotte idriche, stop all'acqua e rubinetti a secco: la mappa delle zone, gli orari e i giorni

Continuano i lavori di Umbra Acque per migliorare il servizio idrico nel territorio. Martedì 20 febbraio – dalle 8 alle 18 – a causa di interventi programmati sulle condotte idriche, potrebbero verificarsi interruzioni del servizio o cali di pressione/portata a Tuoro sul Trasimeno con maggiore intensità nelle seguenti vie:Via del Castellaro; Via Giovanni Pascoli; Via Roma (tratto dalla stazione dei Carabinieri verso La Cima); Via della Croce.

Lunedì 19 febbraio invece i lavori interesseranno Santa Maria degli Angeli per l'allaccio della nuova condotta di Via degli Oddi. Dalle ore 9 alle ore 15 verrà interrotta l'erogazione idrica nelle seguenti vie del comune di Assisi: Viale Patrono D’Italia; Via Hippolyte Adolphe Taine; Via San Bonaventura; Via Madonna delle Grazie; Via Giosuè Borsi; Via Giacomo Degli Oddi.