Umbertide, un nuovo caso di coronavirus in città. La comunicazione della task-force sanitaria

Salgono a tre i casi di coronavirus accertati ad Umbertide. La comunicazione ufficiale è arrivata diretamente all'amministrazione comunale da parte dell'Usl Umbria 1 che ha rilevato la positività al Covid-19 in un paziente residente nella seconda città dell'Altotevere. La task-force regionale anti-coronavirus ha fatto sapere che il soggetto, nonostante il contagio, si trova in condizioni non preoccupanti tanto è vero che si trova in isolamento nella propria abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CONTROLLI - Tre persone, una delle quali minorenne, sono state denunciate dalla Polizia Locale di Umbertide per violazione delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento del virus Covid-19. Trasgressioni che li porteranno ora a rispondere del reato di inottemperanza all’ordine impartito dall’Autorità Pubblica per motivi di sicurezza pubblica e igiene di cui all’art. 650 del codice penale.