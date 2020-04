Coronavirus, Umbertide: il sindaco proroga le ordinanze anti-contagio su mercati e cimitero

Il sindaco di Umbertide Luca Carizia ha firmato una ordinanza sindacale con cui vengono prorogate fino al 13 aprile alcune misure prese precedentemente per contenere il contagio epidemiologico da virus Covid-19. Restano sospesi i mercati settimanali e le autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli viaggianti e i cimiteri comunali rimarranno chiusi al pubblico fino alla data sopra riportata. Come stabilito dell’ordinanza precedente sarà garantita, comunque, l’erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, delle salme e delle ceneri in base alle ordinarie disposizioni, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un limitato numero di familiari.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.