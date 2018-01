Si allontana da casa dopo un litigio e scompare: 17enne ritrovato in Austria

Dopo dieci giorni di ricerche, appelli rimbalzati sui social e tanta paura, il 17enne che si era allontanato dalla propria abitazione a Umbertide, è stato ritrovato a Innsbruck. Dopo aver avuto un litigio e lasciato un biglietto scritto di suo pugno comunicando alla famiglia di non cercarlo più, il ragazzo di era allontanato il 5 gennaio fino a quando non è stato fermato per un controllo e identificato nella città di Innsbruck, in Austria. Scoperta la denuncia di scomparsa sporta in Italia dai familiari, è stata allertata la polizia del Commissariato di Città di Castello che fin dall'inizio si era occupato del caso. Ora i familiari potranno riabbracciare il giovane.