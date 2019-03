Beccato a guidare con i fari spenti nella notte e con l'auto rubata: arrestato

Arrestato per furto dagli agenti della Volante del Commissariato di Città di Castello. Si tratta di un giovane di origine straniera che nella notte è stato sorpreso a Umbertide mentre stava guidando con i fari spenti.

Fermato dagli agenti di polizia e tramite un controllo, sono riusciti subito a scoprire che l'auto sulla quale viaggiava il giovane era stata appena rubata.

Per lui è scattato l'arresto in flagranza in attesa dell'udienza con rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia.