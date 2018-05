Esplode un pneumatico, perde il controllo dell'auto e travolge un pedone: è grave

Pedone falciato da un'auto finisce in ospedale. Non è fortunatamente in pericolo di vita l'uomo di origine nordafricana di 69 anni, investito a Umbertide intorno alle 16 di ieri, lunedì 28 maggio. I medici però, dopo aver valutato le sue condizioni, non hanno ancora sciolto la prognosi e l'uomo si trova ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia.

Da quanto si apprende il conducente dell'auto che l'ha travolto, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dello scoppio di un pneumatico, finendo sul marcipiedi dove in quel momento si trovava il 69enne. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale perugino a causa delle ferite riportate. I rilievi per la stabilire la dinamica, sono al vaglio dei vigili urbani.