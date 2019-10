Giornata di caccia finisce in tragedia: cacciatore muore dopo malore

Giornata di caccia tragica in provincia di Perugia. Un cacciatore ottantenne è stato colto da un malore durante una battuta di caccia alle prime luci dell'alba questa mattina. Il fatto è avvenuto su una zona boschiva a Monte Corona di Umbertide. La richiesta di aiuto è stata inviata sia al personale medico del 118 che alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i tentativi di rianimarlo sono risultati vani. Una volta accertato il decesso sono iniziate le operazioni per il recupero della salma e il trasporto nel nosocomio più vicino. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi e sentito alcuni cacciatori.