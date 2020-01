Umbertide, madre e figlia travolte da un'auto: 84enne muore in ospedale

E' morta nella mattinata di domenica 19 gennaio all'ospedale di Città di Castello l'84enne investita da un'auto mentre attraversava la strada insieme alla figlia. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17.30, in via Garibaldi, a Umbertide. Sul posto la polizia municipale.

Le due donne sono state travolte da un neopatentato alla guida di un'utilitaria, che si è subito fermato a prestare soccorso. Il ragazzo è stato denunciato. Patente ritirata e auto sequestrata. Il giovane non è risultato positivo ad alcol e droghe. Le due donne sono state trasportate in ospedale dal 118: codice rosso per l'84enne, codice giallo per la figlia. L'anziana, purtroppo, non ce l'ha fatta.