Intrappolato con l'auto nel sottopasso allagato, salvato dai vigili del fuoco

Intrappolato nel sottopasso allagato dopo l'ondata di maltempo del pomeriggio di mercoledì 22 agosto. E' successo a Umbertide, allo svincolo della superstrada. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti per soccorrere l'automobilista e tirare fuori l'auto dall'acqua. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna conseguenza.

Nelle prime del pomeriggio, invece, un albero è caduto in mezzo alla E45. Diversi i danni registrati in provincia di Perugia, con strade allagate ad Assisi e alberi caduti a Ponte Felcino, nella prima periferia di Perugia. Tempesta di fulmini e bomba d'acqua al Trasimeno, con tre imbarcazioni soccorse sempre dai vigili del fuoco.



Secondo le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria nei prossimi giorni la situazione non migliorerà, con temporali e drastico calo delle temperature previsti per il fine settimana.